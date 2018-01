Entrevista: 'Falta o Facebook virar sinônimo de internet' - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook completa 10 anos e parece ter atingido seu ponto máximo de audiência (já que estamos falando da maior rede social do mundo) e usabilidade. Será? Carlos Affonso de Souza, um dos diretores do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, opina sobre o futuro do negócio de Mark Zuckerberg e faz um exercício de futuro sobre as redes sociais em geral.

Veja a entrevista:

O Facebook já se tornou a maior rede social do mundo. E agora? Qual o próximo passo?

O próximo passo é se tornar para valer sinônimo de “internet”, ou seja, trazer todas as atividades que você faz online (compras, mensagens, envio de arquivos) para dentro de uma única plataforma. Muito se fala sobre como as redes sociais podem representar um passo na direção do chamado fechamento da rede, ou seja, a comunicação em ambientes cada vez mais controlados, mas, por outro lado, é inegável que essa união de recursos debaixo de uma única plataforma traz facilidades, especialmente para o usuário menos versado no uso da internet e nos seus mais diferentes recursos. O Facebook se tornou e deve cada vez mais explorar aplicações que explorem essa dimensão: absorver tudo mais que você faz na internet.

Há quem não dê mais do que três anos de vida ao Facebook. Há alguma chance de essa previsão estar certa?

Os próximos anos vão aprofundar a experiência das redes sociais de propósito específico e, em especial, aquelas que rodam diretamente (e talvez exclusivamente) em dispositivos móveis. Já estamos acompanhando um pouco esse momento de transição em que uma parte significativa da navegação migra para dispositivos móveis e é apenas natural que as redes sociais do futuro explorem essa circunstância.

A sobrevivência do Facebook aqui dependerá – como sempre – do grau de adaptação que a rede social conseguir promover, em especial no que diz respeito ao seu aplicativo para dispositivos móveis. A geração que está crescendo com a expansão da internet móvel e da lógica dos aplicativos tem acesso muito mais facilitado às novidades tecnológicas do que a geração que precisava comprar um software na loja ou esperar uma década para ele baixar da internet. A novidade está a um toque na loja online de aplicativos, o que aumenta não apenas a oferta de novos aplicativos sociais, como também a oportunidade para que novos competidores pela atenção dos usuários apareçam.

Vimos uma evolução das redes e das comunicações online que veio Irc, ICQ, MSN até Orkut, Myspace e agora Facebook e apps sociais. Onde isso vai dar?

Rede social vai virar sinônimo de internet para muita gente. Mas acredito que o futuro passa por redes sociais que consigam entender o que se passa ao redor do usuário, usando características típicas de aplicativos móveis (como geolocalização), e – por que não? – dentro da mente do próprio usuário com as indicações feitas pelo mesmo sobre o seu estado de espírito, humor e predisposição a ver esse ou aquele conteúdo. As redes sociais sempre foram um suporte para potencializar as relações humanas, mas o avanço da tecnologia vai dizer se elas serão empoderadoras das pessoas ou apenas um veículo para afirmação da visão que a própria pessoa gostaria que o mundo tivesse dela.