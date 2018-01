Envie um cartão de Natal do Google - pelo correio - Link - Estadão

São seis modelos de cartão, que podem ser escolhidos AQUI. As opções de ilustração vão desde uma paisagem natalina com o envelope do Gmail até uma ilustração estilizada de Rudolph, a rena de nariz vermelho. Nesta mesma página o usuário pode incluir uma mensagem de até 255 caracteres, além de inserir o endereço do destinatário.

A promoção acaba quando acabarem os cartões, e mensagens com conteúdo inapropriado não serão enviadas.