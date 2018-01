Épico contra a censura - Link - Estadão

O mais novo sucesso “cinematográfico” da China vem da web: War of Internet Addiction é o nome do filme que vem sendo espalhado pela rede e que é a nova forma de protesto contra a censura que o Estado chinês impõe à internet.

Não há atores reais no filme. Todas as cenas foram extraídas do RPG online World of Warcraft, e o enredo conta a história de um heroi que luta contra o excesso de burocratização que existe na China para se jogar o game produzido pela Activision Blizzard. Na China, World of Warcraft é licensiado pela empresa Netease, que tirou o game da web durante um tempo, até que o governo desse a chancela para que fosse liberado.

Primeira parte do filme: ele está na íntegra no YouTube

Mas, com todas as referências que o filme apresenta, fica claro que a obra é muito mais abrangente e aborda a questão da censura à internet chinesa como um todo. A começar pelo nome do mundo onde a história é ambientada: Harmonia, uma ironia com o fato de que o governo chinês, ao justificar muitas de suas medidas, afirma estar querendo construir uma “sociedade harmônica”.

Na principal cena do filme, Kan Ni Mei, o heroi, enfrenta um inimigo que tem como poder o Green Dam, nome do filtro de conteúdo que o governo chinês tentou fazer com que fosse instalado em todos os computadores vendidos no país durante o ano passado.

O clímax é a luta de Kan Ni Mei contra Crying Beast Yang Yongxin – o nome do vilão é uma referência direta a um psiquiatra chinês que tem “alertado” sobre o “vício da Internet” e é acusado de tratar pacientes seus pacientes com choques elétricos.

O criador de War of Internet Addiction é Corndog, nome fictício do diretor, que obviamente também joga World of Warcraft. Em uma entrevista a Phoenix TV, Corndog disse que “a última parte do filme mexe também com quem não joga o game, pois todos estão compartilhando do mesmo espaço na internet”, e que sua obra “deveria fazer que aqueles que estão no poder ponderem mais sobre suas decisões”.