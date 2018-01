Equilibrem o avanço da tecnologia com valores humanos, diz Tim Cook a formandos do MIT - Link - Estadão

Reuters/Brian Snyder Tim Cook, presidente executivo da Apple, durante discurso aos formandos do MIT de 2017

O presidente executivo da Apple, Tim Cook, deu um aviso aos formandos de 2017 do Massachusetts Institute of Technology (MIT) em seu discurso de formatura nesta sexta-feira, 9: saibam equilibrar o futuro da tecnologia com aspectos e valores humanos.

"Não estou preocupado com a inteligência artificial dando aos computadores a capacidade de pensar como humanos", disse Cook em seu discurso no MIT. "Estou mais preocupado com pessoas pensando como computadores, sem valores como compaixão ou preocupação com as consequências de seus atos."

Falando a milhares de estudantes e suas famílias no campus do MIT em Cambridge, Massachusetts, Cook teceu elogios aos benefícios causados por novos dispositivos e redes sociais. Ao mesmo tempo, ele fez um alerta sobre como as mesmas tecnologias podem ser usadas para dividir as pessoas com ameaças à privacidade e à segurança.

"A tecnologia é capaz de fazer grandes coisas, mas ela não quer fazer nada. Quem deseja e aspira coisas são os humanos", disse Cook. Ao contrário de seu antecessor, Steve Jobs, que fez um discurso revelador em 2005 no mesmo MIT, a fala de Cook não trouxe novos fatos sobre o executivo. Mas mostrou contexto de algumas de suas decisões recentes – como proteger a privacidade de seus usuários e apostar em tecnologias ecológicas.

No discurso, que durou cerca de 15 minutos, Cook também revelou que passou muito tempo em busca de algo que fizesse sentido em sua vida – até que ele entrou na Apple