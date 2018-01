Eric Schmidt não será mais o CEO do Google - Link - Estadão

O Google vai trocar de CEO no próximo dia 4 de Abril. Eric Schmidt (na direita, na foto acima), que está na empresa desde 2001, deixará o cargo a disposição do co-fundador Larry Page (na esquerda).

—-

Schmidt continuará atuando como executivo da companhia, mas agora focado em relações comerciais e governamentais. Além disso, ele também servirá de conselheiro para Page e Sergey Brin, idealizador e presidente de tecnologia do Google que agora irá atuar em “projetos estratégicos, especificamente no trabalho em relação a novos produtos”.

“Larry, Sergey e eu estávamos conversando há muito tempo sobre como simplificar nossa estrutura de gerenciamento e acelerar as tomadas de decisão. No final de ano decidimos que esse era o momento certo para fazer algumas mudanças”, disse Schmidt em um post.

A troca de cargos foi anunciada no mesmo evento em que a empresa apresentou os resultados do trimestre, em que conseguiu um lucro de US$ 2,5 bilhões, um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Leia o comunicado de despedida do cargo:

“Quando entrei no Google, em 2001, nem nos meus sonhos eu imaginei que chegaríamos tão longe – e tão rápido – onde estamos hoje. O mercado de buscas mudou bastante a vida das pessoas e aumentou consideravelmente a soma de conhecimento coletivo do mundo, além de ter revolucionado a publicidade. Nossos outros negócios – Android, YouTube e Chrome – também estão pegando fogo. Claro que, como qualquer outra organização bem-sucedida, nós tivemos alguma sorte. Mas o time de mais de 23 mil googlers pelo mundo merece a maior parte do crédito.

E como nossos resultados de hoje mostram, as perspectivas são brilhantes. Mas, com o Google tendo crescido, gerenciar o negócio tem se tornado mais complicado. Por causa disso, Larry, Sergey e eu estamos conversando há tempos sobre o melhor jeito de simplificar o gerenciamento e apressar a tomada de decisões. No final de ano, decidimos que agora era o momento certo para fazer algumas das mudanças que estruturamos.

Pelos últimos dez anos, nós estivemos igualmente envolvidos na tomada de decisões. Esse modelo de ‘triunvirato’ trouxe benefícios, e nós continuaremos a discutir as grandes decisões entre os três. Mas também concordamos em deixar nossos papéis mais claros, para que exista responsabilidade no topo da companhia.

Larry agora irá liderar o desenvolvimento e a estratégia de tecnologia, seus pontos mais fortes, e a partir de 4 de abril começará a liderar as operações rotineiras como CEO do Google. Nesse novo papel, eu sei que irá fundir as visões de tecnologia e negócios do Google de forma brilhante.

Estou muito orgulhoso da minha última década como CEO, e estou certo de que os próximos dez anos sob comando de Larry serão ainda melhores. Larry, na minha opinião, você está pronto para liderar.

Sergey decidiu dedicar o seu tempo e energia em projetos estratégicos, em particular no trabalho com novos produtos. Seu título será de ‘co-fundador’. Ele é um inovador e um empresário, e esse papel será perfeito para ele.

Como diretor-executivo, meu foco será em qualquer área onde eu possa ajudar mais: externamente, nos negócios, parcerias, clientes e relações comerciais mais amplas, na sensibilização do governo e na liderança de tecnologia que estão cada vez mais importantes dado o alcance global do Google. Internamente, atuarei como consultor de Larry e Sergey.

Estamos confiantes de que este enfoque servirá bem ao Google e aos nossos usuários no futuro. Larry, Sergey e eu temos trabalhado juntos excepcionalmente por mais de uma década e esperamos trabalhar juntos por um longo tempo. Como amigos, colegas de trabalho e cientistas da computação que temos muito em comum, o mais importante é que todos temos uma profunda crença no potencial da tecnologia para tornar o mundo um lugar melhor. Adoramos o Google, nosso povo, nossos produtos e, sobretudo, a oportunidade que temos para melhorar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo”.