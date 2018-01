Erro de digitação derrubou servidores do Amazon Web Services - Link - Estadão

A Amazon disse, nesta quinta-feira, 2, que um erro de digitação feito por um de seus programadores causou a interrupção em seus serviços em nuvem na última terça-feira, 28. A falha resultou em queda generalizada dos clientes da empresa, como sites de notícias e serviços governamentais.

Um comando incorreto levou à remoção de um conjunto maior de servidores do que o previsto, informou a empresa em um post na quinta-feira. (amzn.to/2melOup)

A interrupção no Simple Storage Service, ou Amazon S3, durou mais de 3 horas e meia e impactou o envio e recebimento de dados dos clientes. O Amazon S3 é um dos serviços mais importantes do Amazon Web Services, serviço de computação em nuvem que é uma das áreas mais importantes da gigante de tecnologia norte-americana.

A companhia disse que fará mudanças para melhorar o tempo de recuperação de seus principais subsistemas S3. Entre os serviços afetados, estavam a Apple, que ficou com sua loja de aplicativos e seu serviço de streaming de música fora do ar. O The Verge, site de tecnologia norte-americano, e o app Slack, de organização entre empresas, também tiveram problemas.