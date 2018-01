''Esc'' e ''Del'' em dobro - Link - Estadão

Você já parou para pensar qual é a tecla mais apertada do teclado? A questão pode parecer irrelevante para você – mas, acredite, é fundamental para o bem-estar na frente do computador.

Os designers da chinesa Lenovo (que em 2006 comprou a divisão de notebooks da IBM) passaram um ano estudando a ergonomia do teclado e chegaram à conclusão que as teclas “Esc” e “Del” são as campeãs: são apertadas, em média, 700 vezes por semana.

O estudo serviu de base para o teclado do recém-lançado netbook ThinkPad T400s. Embora seja bem compacto, ele tem as teclas “Del” e “Esc” com o dobro do tamanho. Além disso, o espaço entre as teclas foi diminuído – bom para quem costuma comer em cima do computador.

O computador, versão diminuta do T400 (o “s” vem daí, de “small”), tem monitor de14,1 polegadas e é equipado com um processador Core 2 Duo de 2.53GHz e HD de 128 ou 250 GB. Lá fora, custa US$ 1600.