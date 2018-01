Escândalo de Tiger Woods e agressão de Berlusconi ganham games online - Link - Estadão

Em Tiger Woods Wife Outrun (ou “Tiger Woods foge da esposa”) você controla o carro do esportista, que aparece acompanhado de uma jovem morena enquanto sua esposa corre atrás do veículo com um taco de golfe. Apertando as setas para cima e para baixo, você desvia dos obstáculos na estrada, impedindo que a esposa traída o alcance.

O jogo com Berlusconi é visualmente mais simples, usando imagens do premiê e da estátua metálica usada para atingi-lo. Em Berlusconi: The Game!, o objetivo é mover Berlusconi com o mouse em direção às estátuas que caem do alto da tela. Cada vez que uma delas acerta o italiano, sua cara aparece ferida.