Escolas públicas terão tablets em 2012 - Link - Estadão

Governo promete fazer licitação ainda neste ano. Até 2013, 95% dos aparelhos produzidos terão placas-mãe brasileiras

Em escolas privadas como o Colégio Dante Alighieri de São Paulo, o tablet já faz parte das salas de aula. FOTO: Daniel Teixeira/AE

RIO DE JANEIRO – O ministro da Educação Fernando Haddad anunciou nesta quinta-feira, 1º, que sua pasta começará a distribuir tablets nas escolas públicas a partir do próximo ano, com o propósito de “universalizar” o acesso dos alunos à tecnologia.

O anúncio de Haddad foi feito na abertura da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que contou com a participação da presidente Dilma Rousseff nesta quinta-feira.

Os equipamentos serão adquiridos mediante uma licitação que será aberta neste ano enquanto no processo de transformação da educação, apontou Haddad, o Brasil deve “dar um salto com os tablets”, mas com o compromisso de fortalecer à indústria nacional e os autores e editores de conteúdo.

Em junho, o Governo anunciou que exigirá taxas de nacionalização de componentes às empresas que pretendam beneficiar-se dos incentivos fiscais oferecidos aos que fabricarem tablets no país.

Pelo menos a metade dos tablets que forem produzidas neste ano terá que ter placas-mãe fabricadas no Brasil, taxa que será elevada até 95% a partir de 2013, segundo as regras brasileiras.

Quanto às telas de cristal líquido, planas e de novas tecnologias, o componente mais caro e que nenhuma empresa produz no Brasil, os fabricantes poderão utilizar peças importadas pelo menos até dezembro de 2013 e depois começar a produzí-las.

