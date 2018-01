Espaçonave estacionada - Link - Estadão

??? Jobs quer construir ‘o melhor prédio comercial do mundo’ em formato de nave espacial

FOTO: DIVULGAÇÃO/AP/MUNICÍPIO DE CUPERTINO

SÃO PAULO – Um dia depois de subir ao palco em São Francisco para lançar o iCloud, Steve Jobs fez outro anúncio. E mais importante.

Foi no Conselho Municipal de Cupertino, cidade que abriga a sede da Apple. O presidente da empresa, em licença médica, apresentou os planos de construção de seu novo prédio-sede, em um novo terreno. Depois de afirmar que o Infinite Loop, atual sede, já não dá conta da quantidade crescente de funcionários, ele disse que “tem um plano para que a Apple continue em Cupertino”. Do início ao fim de sua fala, ele deixou a entrelinha a possibilidade de sair da cidade, o que seria um desastre para a economia local. Jobs sabe como isso influencia na aprovação do prédio.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O terreno foi em parte comprado da HP, empresa em que Jobs estagiou aos 13 anos, e lá será erguida uma estrutura “muito parecida com uma nave espacial estacionada”, nas palavras dele, com capacidade para 12 mil pessoas. “Parece estranho, 12 mil pessoas em um prédio só. Mas esses complexos com um monte de prédios ficam entediantes muito rapidamente. Nós gostaríamos de fazer algo melhor.”

As imagens, projetadas enquanto Jobs falava, mostravam uma construção em círculo, parecida com um estádio, e um espaço livre no centro. O prédio ocupa 20% da área total do terreno e o restante deve ser arborizado. Jobs, apoiado no discurso sustentável, ressaltou que 2.300 árvores serão plantadas.

No fim da apresentação, os membros do conselho da cidade fizeram perguntas. Um deles, uma mulher, questionou o que a cidade ganha em troca. Com gentileza, Jobs lembrou que a Apple é o maior contribuinte do município. Ela então pediu Wi-Fi grátis em Cupertino. Jobs respondeu que, se a Apple fosse isenta de impostos, ficaria feliz em prover internet para a cidade toda. Outro sugeriu iPads para todos. E o prefeito reivindicou uma Apple Store. Os pedidos eram intercalados a elogios. Jobs agradecia com modéstia típica: “Obrigado. Eu acho que temos a chance de construir o melhor prédio comercial do mundo e eu acho que estudantes de arquitetura do mundo inteiro virão visitá-lo.”

—-

Leia mais:

• Online, Apple quer ser o centro digital

• Personal Nerd – Para ouvir músicas online

• Link no papel – 13/06/2011