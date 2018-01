Espanha cria aplicativo contra sites suspeitos - Link - Estadão

??? Guarda Civil Espanhola quer que usuários denunciem sites que considerem criminosos por meio de extensão para o navegador

MADRI – O Grupo de Crimes Telemáticos (GDT) da Guarda Civil Espanhola lançou um aplicativo adaptado aos principais navegadores de internet que permite a qualquer usuário denunciar facilmente as páginas que considere criminosas.

—-

“A rede é cada vez maior” e fica difícil para as forças de segurança identificar todos os criminosos. “Nosso objetivo é fazer com que os usuários colaborem na perseguição dos crimes”, disse nesta quarta-feira, 15, em entrevista coletiva o comandante Juan Salom, chefe do GDT.

De acordo com Salom, a campanha pretende colaborar com o lema do GDT, segundo o qual “com a ajuda de todos, é possível fazer uma rede mais segura”.

Pelo aplicativo, qualquer pessoa que estiver conectada pode notificar imediatamente e de forma totalmente anônima um conteúdo criminoso que encontre na rede.

O objetivo é fechar as páginas ou publicações que distribuam pornografia infantil, colaborem com a fraude ou atentem contra a honra ou a intimidade das pessoas, entre outros sites.

Quando um determinado site gerar várias notificações, a Guarda Civil agilizará a investigação para determinar se seu conteúdo é criminoso.

O aplicativo conta ainda com um sistema de segurança que impede que um mesmo usuário possa denunciar várias vezes a mesma página.

O plug-in pode ser baixado aqui.

/ EFE