Espanha também investiga o Street View - Link - Estadão

A Corte de Instrução de Madri citou o representante legal do Google na Espanha como acusado em um processo que investiga uma denúncia de que a empresa armazenou dados de usuários durante a captura das imagens do serviço Street View no país.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Em uma decisão de 5 de agosto, à qual a agência EFE teve acesso, a juíza Raquel Fernandino aceitou o pedido para investigar a denúncia da Associação para a Prevenção e Estudo de Delitos, Abusos e Negligências na Informática e Comunicações Avançadas (Apedanica, na sigla em Espanhol).

Dessa forma, a juíza ordenou que o representante do Google faça uma declaração sobre o caso até o dia 4 de outubro.

A associação Apedanica alarmou sobre a captura de dados em espaço público por parte do Google, o buscador mais popular da internet.

O caso se refere ao uso por parte do Google de veículos equipados com câmeras multidirecionais e tecnologia Wi-Fi para captar imagens das ruas de cidades em todo o mundo, para incluí-las no seu serviço de mapas na internet, o Street View.

Durante o percurso dos carros, como reconheceu o própio buscador, foram capturados dados de todos os usuários conectados a redes sem fio, que não eram protegidas por senhas. As informações foram armazenadas pelo Google, o que pode ser considerado como uma violação de privacidade.

A Corte pediu à Polícia Nacional espanhola que envie todos os dados em seu poder sobre “o caso Street View”. A Brigada Provincial de Delitos Eletrônicos da Espanha deverá reunir as informações sobre “quais foram os instrumentos utilizados para a captura dos dados”, assim como o destinos deles e o número de usuários afetados.

O assessor jurídico da Apedanica, Valentín Paya, sustenta que, “apenas em Madri, centenas de milhares de usuários usam diariamente redes Wi-Fi abertas para as suas comunicações pessoais e profissionais, o que significa que um grande volume de dados de todo tipo pode ter sido capturado”.

O caso estava sendo investigado na Espanha pela Procuradoria de Guipúzcoa (norte do país), que conta com um dos doze fiscais especializados em crimes eletrônicos.

Segundo suas pesquisas, os dados capturados aparentemente incluem “o nome da rede sem fio privada”, “os endereços IPs atribuídos pelos provedores aos roteadores dos clientes”, “os endereços MAC, que identificam um dispositivo apto para se conectar à rede” e “até mesmo pacotes de dados enviados pelos usuários, como e-mails e senhas”, entre outros.

Os problemas para o Google se generalizaram em todo o mundo, já que diversos países estão investigando a sua conduta. Na Áustria e na Grécia, os carros do Street View foram proibidos.

(EFE)