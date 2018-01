Especial de compras: Smartphones - Link - Estadão

O recurso mais importante não é fazer ligações, mas acessar a internet. E fique atento ao consumo de dados

SÃO PAULO – Você sabe: o smartphone é muito mais do que um telefone. Então vale pensar no que você quer dele além de telefonar. Se é para usar muito a internet, procure associar a compra a um plano de dados da operadora, para poder navegar à vontade e usar o smartphone sem preocupação. Se você gosta de tirar fotos, leve em conta itens como o tamanho do visor, os recursos da câmera e a qualidade da imagens. É bom ficar atento também à qualidade do acabamento e se o tamanho e o peso serão confortáveis para você.

