Especialista diz ter achado falhas no Android - Link - Estadão

Depois de alertado por hackers, Google afirma que problemas de segurança apontados não existem no sistema operacional

BOSTON – Um especialista em segurança de aparelhos móveis afirmou ter descoberto sérias falhas no sistema operacional Android, do Google.

—-

Riley Hassell, que causou tumulto ao cancelar uma aparição em uma conferência de hackers na semana passada, disse à Reuters que ele e seu colega Shane Macaulay decidiram não disponibilizar sua pesquisa por temores de que criminosos a usem para atacar telefones com Android.

“Quando você divulga uma ameaça e não há uma correção disponível no momento, há desordem”, disse Hassel, fundador da empresa de segurança Privateer Labs.

Hassel disse que ele e Macaulay alertaram o Google para as deficiências do software encontradas.

O porta-voz do Google Jay Nancarrow disse que especialistas em segurança do Andoid discutiram a pesquisa com Hassell e não concordaram que ele tivesse descoberto falhas. ”Os problemas identificados não estão presentes no Android”, disse, recusando-se a dar mais detalhes.

Uma apresentação na conferência de hackers anual Black Hat, em Las Vegas, maior encontro anual da comunidade hacker, seria a primeira explicação pública sobre a falha encontrada por Hassell e Macaulay. A programação era que eles falassem sobre “Hackear aparelhos com Android para obter lucro”. Centenas de pessoas esperaram por sua aparição em uma sala de conferência abarrotada.

/ Jim Finkle (REUTERS)