ESPM abre cursos de mídias digitais - Link - Estadão

Faculdade inicia inscrições para cursos de extensão sobre novas tendências no jornalismo e cultura digital

SÃO PAULO – A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo abriu inscrições para quatro cursos de extensão sobre mídias digitais.

Organizadas pelo ESPM Media Lab, departamento da instituição dedicado a pesquisar mídias, entretenimento, design e intervenções artísticas, as aulas acontecerão em setembro e outubro.

São quatro as opções disponíveis: “Introdução à Análise de Redes Sociais”, “Big Data e Websemântica: Nova Fronteira Para Inovação no Jornalismo”, “Tendências do Jornalismo na Cultura Digital” e “Novas Linguagens no Jornalismo”.

Todos os cursos tem duração de 12 horas e têm valores entre R$ 1.008 e R$ 1.224. Para mais informações, consulte o site da ESPM.