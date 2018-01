'Esqueceram de Mim' recriado no Twitter - Link - Estadão

Um estúdio de design de Londres fez um projeto que recriou pelo Twitter a história do clássico filme de comédia Esqueceram de Mim (1990), exatamente durante os dias que antecedem o Natal, em que o filme se passa, entre os dias 22 a 25 de dezembro.

Chamado de Projeto “Home Alone” (título do filme em inglês), o estúdio criou 22 perfis no Twitter que representavam os personagens da comédia, e reuniu todos eles em uma mesma lista do Twitter, a HATProject. Dessa forma, cada tweet de cada personagem repetia cronologicamente as passagens do filme, com os diálogos entre os personagem, e até mesmo algumas músicas da trilha sonora. Tudo publicado em sequência no Twitter.

De acordo com os criadores do projeto, a experiência era um teste, para saber como seria reproduzir narrativa de um filme em tempo real em uma rede social e como as pessoas reagiriam a ela. Deu certo.

Em seu site, o estúdio diz que irá repetir a experiência com a sequência do filme, Esqueceram de Mim 2. O vídeo abaixo, publicado pelo estúdio, mostra como funcionou o projeto.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/OQFBNXXgrKA" width="425" height="344" wmode="transparent" /]