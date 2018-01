'Esse cara roubou o meu MacBook' - Link - Estadão

O dono do Tumblr ‘This Guy Has My MacBook‘ até tentou a ajuda da polícia para achar o ladrão do seu notebook da Apple, mas desistiu porque os solícitos tiras dos EUA disseram que não tinham provas para achar o fugitivo. Nem mesmo a localização do sujeito, rastreada via GPS, eles aceitaram. Foi então que o cidadão decidiu colher as provas ele mesmo, usando um aplicativo chamado Hidden, que permite acessar o seu computador mesmo à distância. Há algumas semanas, o ladrão do MacBook vem sendo fotografado nas cenas mais insólitas (veja as imagens abaixo), e provavelmente já perdeu as senhas da maioria dos seus serviços sem nem mesmo entender a razão. Veja as fotos e legendas originais:

—-

“Realmente não quero saber o que esse cara está fazendo com o meu MacBook”

“Cara logando em uma conta do Google do meu MacBook”

“Cara deletando a minha conta diretamente do meu MacBook”

“Cara delirando no meu MacBook”

“Cara fugindo com o meu MacBook”

Agora sim: as provas foram encaminhas para a polícia.