Esse tal Direito Digital - Link - Estadão

Nestes tempos de download, blogs, podcasts, YouTube e tantas outras ferramentas bacanas, você sabe como está a questão do direito autoral no Brasil?

Será que dá para copiar as músicas de um CD original que temos em casa e passá-las para o iPod ou postá-las em um blog ou canal do YouTube?

Se você tem dúvidas, vale a pena dar uma olhada no material preparado pelo Ronaldo Lemos, diretor da Creative Commons. A entidade oferece opções de licenças de uso de conteúdo e propõe regras diferentes das do tradicional “todos os direitos reservados”.

Para quem perdeu a palestra dele na Campus Party, na última terça-feira, aqui vai o link do arquivo. Baixe e acabe de vez com as dúvidas sobre Direito Digital.

A seguir, algumas amostras:

“Posso incluir um MP3 do Caetano no meu podcast?”

“Não.”

“Posso colocar um MP3 do Caetano em um webcast?

“Não.”

Mas não se desespere… O que pode está neste outro link aqui.