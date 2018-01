Estadão marca presença na Campus Party - Link - Estadão

Estadão marca presença na Campus Party

O jornal O Estado de S. Paulo esteve presente na Campus Party 2010 também em cima do palco. As apresentações foram inauguradas por Alexandre Matias – nosso editor aqui no Link – na manhã de quarta-feira, com um debate sobre o fim do MP3. Também participaram da mesa o Gerente Comercial do Last.FM Brasil, André Luiz Gyukozits, e o diretor do programa Notícias MTV, Zé Antonio Algodoal.

