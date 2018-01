Estadão no Flickr - Link - Estadão

Brasília comemorou 50 anos no dia 21 de abril deste ano e para homenagear a cidade, o portal Estadão.com.br resolveu fazer um especial com fotos de todos cantos, pessoas e lugares da capital. O problema é que só os fotógrafos da sucursal de Brasília do Grupo Estado não conseguiriam cobrir um alvo tão grande. Assim, Gabriela Allegro, editora do portal, recorreu ao Flickr: convocou fotógrafos amadores e profissionais para que fizessem fotos da cidade e enviassem. Chegaram mais de 500 fotos de Brasília e o resultado final você vê aqui.

O especial de aniversário de Brasília foi feita com a colaboração do Flickr

O episódio mostra que Flickr e o Estadão já vinham flertando a algum tempo – no especial sobre a Avenida 23 de Maio, foi adotado o mesmo processo e mais de 200 fotos chegaram à redação. Mas agora a relação foi oficializada: nesta quinta-feira, 1, os fotógrafos do Grupo Estado lançaram o seu perfil no Flickr.

Quem encabeça o projeto, além de Gabriela, é Nilton Fukuda, editor de fotos do portal. Mas Fukuda lembra que o plano é descentralizar a atualização do perfil: “Queremos que cada fotógrafo avalie suas fotos e escolha algumas que ache que podem ser postadas no Flickr, até porque esse trabalho para uma só pessoa seria impossível, são muitas fotos que chegam todos os dias”.

Fukuda conta que o critério para escolher qual foto subir leva em conta a estética: “Privilegiamos as fotos mais bonitas, de temas mais frios, que chamam mais atenção. Eventualmente vamos subir fotos do noticiário, mas serão exceções”.

Gabriela, que conhece por experiência própria o poder de fazer parte da maior comunidade de fotos do mundo, sabe que esse intercâmbio é muito interessante. “Queremos integrar nosso material fotográfico ao material do resto da comunidade de fotografia e receber um feedback deles. E também conhecer o trabalho de quem se interessa por fotojornalismo mundo afora”.

Por enquanto, o perfil conta com o mais variado tipo de fotos. De tribos africanas à Copa do Mundo, de Saramago à enchente de Alagoas. Agora só resta você ir lá e adicionar.