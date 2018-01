estadaonacultura: Negócios - Link - Estadão

Os desafios do empreendedor que quer criar uma empresa de tecnologia dominaram o segundo dia de debates da série Encontros Estadão & Cultura. Reunindo Aleksandar Mandic, da Mandic, Romero Rodrigues, do Buscapé, Gustavo Morale, da Hotwords, e Marcelo Romeiro, da Rio Bravo Investimentos, a mesa foi comandada pelo repórter de economia do Estadão Renato Cruz.