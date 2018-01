Estado Islâmico ameaça executivo e funcionários do Twitter - Link - Estadão

Imagem e mensagens com ameaças que teriam sido publicadas por pessoas ligadas ao Estado Islâmico. FOTO: Reprodução Imagem e mensagens com ameaças que teriam sido publicadas por pessoas ligadas ao Estado Islâmico. FOTO: Reprodução

WASHINGTON – O Twitter e autoridades norte-americanas estão investigando ameaças feitas supostamente por militantes islâmicos contra um cofundador e funcionários da rede.

Partidários do Estado Islâmico (Isis) pediram no domingo em mensagens publicadas na internet a realização de ataques contra o Twitter e seus “interesses” e ameaças de morte, de acordo com o Buzzfeed e a rede de televisão NBC.

“Nossa equipe de segurança está investigando a veracidade dessas ameaças em conjunto com funcionários responsáveis pela aplicação da lei”, afirmou o Twitter em um comunicado na noite de domingo. Representantes do Twitter não puderam ser contatados de imediato para comentar o assunto.

Uma das supostas ameaças estava direcionada ao cofundador do Twitter Jack Dorsey, segundo a NBC. Dorsey não admitiu nem comentou as ameaças em seus tuítes no domingo.

Militantes do Estado Islâmico recorrem amplamente ao Twitter e outras tecnologias de mídia social para se coordenarem e se comunicarem, bem como postar vídeos chocantes de decapitações e outros atos de violência contra inimigos.

O que estaria gerando a ira deles é que empresas de mídia social, incluindo o Twitter, têm removido conteúdo e suspendido contas que publicam dados grotescos, incluindo matança de pessoas.

“Sua guerra virtual contra nós fará com que uma guerra real caia sobre vocês”, dizia uma mensagem de partidários do Estado Islâmico, de acordo com o Buzzfeed. “Dissemos desde o princípio que não é sua guerra, mas vocês não entenderam e continuaram fechando nossas contas no Twitter, mas sempre voltamos. “

/ REUTERS