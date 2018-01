'Estado vai assumir a responsabilidade na banda larga'; diz Lula - Link - Estadão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que o governo vai liderar o processo de expansão do acesso à Internet em banda larga no país.

Estratégia de Lula é formar uma parceria entre governo e setor privado Foto: Robson Fernandjes/AE

Segundo ele, o governo quer fazer parcerias com empresas de todos os portes e está disposto a ouvir as demandas da sociedade. Não deixará, no entanto, de levar adiante o Plano Nacional de Banda Larga, que deve ser anunciado neste mês.

“O governo vai assumir a responsabilidade de levar a banda larga para todos os rincões deste país”, afirmou Lula em discurso durante inauguração de um centro de tecnologia eletrônica avançada, em Porto Alegre (RS).

O presidente rebateu as críticas de que seu governo quer estatizar setores da economia. Segundo ele, o Executivo deve mostrar “bala na agulha” para fazer com que o empresariado feche parcerias com o governo ou baixe seus preços.

Lula argumentou ainda que as empresas públicas devem buscar o lucro. Para ele, essa é a visão dos “comunistas modernos”.

“Tem que ser tudo superavitário, porque senão o Estado quebra, como quebraram.”

O governo estuda transformar a Telebrás em seu braço na iniciativa da banda larga.