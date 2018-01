Estamos aqui toda semana; pessoal... - Link - Estadão

Se você não usa o Twitter, está perdendo muitas risadas. Não tenho nenhuma grande argumentação para o post de hoje — só queria compartilhar algumas das graciosas respostas para um tweet que eu enviei na semana passada.

Eu twittei isso:

OMG (Oh, meu Deus)… MAIS UM milhão de pessoas tiveram seus dados roubados da Sony! Isso está ficando surreal… http://lat.ms/iqncWr (@pogue).

E algumas das respostas:

Não, é real. Seria surreal se todos os usuários do Playstation explodissem ao cantar ‘Anarchy in the UK’ em coro (@djchadderton).

Como o menino que continua a colocar moedinhas no fliperama mesmo sabendo que ele vai engoli-las, as pessoas vão se registrar outra vez (@buringle).

Minha teoria: a Sony se tocou que ninguém tem equipamentos compatíveis com os da Sony o suficiente para serem hackeados. (@scottew).

Nesse ritmo, estou preocupado se a Sony vai vazar a receita gravada no meu Betamax de 1984! (@TheBreen).

Incrível que a Sony conheça tantas pessoas assim! (@rentreviews).

O slogan da Sony: Hack. Believe. (@avvesome).

Acha que estamos prontos para usar registros médicos eletrônicos que guardam todas as informações pessoais de cada um de nós? (@THEHCC).

Tudo isso por causa de uma senha anotada em um guardanapo… (@cookp).

* Publicado originalmente em 07/06/2011.