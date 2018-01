'Estamos entregando a nossa privacidade' - Link - Estadão

Tendência é fascinante e perturbadora, diz pesquisadora

SÃO PAULO – A tecnologia vestível levanta uma série de questões que vão além dos usos e da estética e entram no terreno da privacidade. É a opinião da pesquisadora e acadêmica canadense Joanna Berzowska, que trabalha com tecnologia, design e arte há mais de dez anos. Ex-integrante to Media Lab do Massachussetts Institute of Technology (MIT), ela é fundadora e diretora de pesquisa do XS Labs, estúdio especializado em tecidos eletrônicos.

Muitas pessoas estão ouvindo falar de vestíveis pela primeira vez com o Google Glass e o possível relógio da Apple. Como você vê esse momento?

É bastante interessante, mas essas invenções que estão em evidência são só uma parte da história: a dos produtos conectados para o consumidor. Os óculos do Google estão a um passo do iPhone, quase os incluo na área de dispositivos móveis. Existe uma outra grande área que é a dos tecidos eletrônicos, mais distante de ser desenvolvida e apresentada comercialmente. Envolve usos militares, médicos e o chamado “self-tracking”, self-trackers”, pessoas que coletam dados sobre suas vidas.