Estamos na Geo Summit 2009 - Link - Estadão

Hoje, o Link visita a Geo Summit 2009. O evento é a maior feira de geoinformação da América Latina.

E o que você tem a ver com geoinformação? Se você já usou um GPS, acessou o Google Earth, o Google Maps, abriu um guia de ruas, estudou geografia em algum mapa ou passou por um viaduto, você teve contato direto com pelo menos um dos aspectos da geoinformação.

Além de imagens de satélite e de topografia, a geoinformação engloba ainda a análise dos dados adquiridos. É como uma espécie de transparência composta de informações que adiciona inteligência aos mapas.

“A geoinformação está presente na indústria de infraestrutura, mineração, petróleo, marketing, agricultura… são tantos negócios diretos e indiretos gerados que fica até difícil quantificar”, explicou José Danghesi, gerente geral da Alcantara Machado, organizadora da feira. “Antigamente, geoinformação era um mapa na parede cravejado de alfinetes coloridos. Hoje, a coisa é muito mais sofisticada, tem muito mais camadas de inteligência sobrepostas no mapa”, explica.

O objetivo do evento é reunir os melhores profissionais do setor, que vão discutir tendências e implementações da tecnologia, além do impacto delas na vida das pessoas.

Um caso particularmente interessante é como a Eletropaulo utiliza a geoinformação de forma praticamente invisível para nós. Uma ligação para o telefone de reclamações da empresa gera um volume de informações que é instantaneamente crizado e auxilia, por exemplo, a resolver em poucos minutos um defeito em um transformador que levaria horas no passado. Cruzando a informação do endereço do consumidor com o estresse na rede, é possível aproximar o tipo e local do defeito e rapidamente deslocar uma equipe de manutenção para resolver o problema.

E essa é apenas um dos usos da tecnologia.

Paralelamente, ocorre a ExpoGps, que mostra as novidades do setor. Aparelhos com navegação 3D real, mapas mais precisos e preços menores são as promessas por aqui. Vamos ficar de olho em tudo o que for mostrado e depois você confere as novidades aqui no Link.