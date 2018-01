Estamos no Dell Suites '09 - Link - Estadão

O Link está em Miami, participando do Dell Suites ’09, um evento que tem como objetivo apresentar os lançamentos da Dell e oferecer à imprensa latino-americana a oportunidade de falar com os responsáveis pelas diversas linhas de equipamentos da empresa.

No jantar de abertura, que terminou há pouco, Hans Erickson, diretor e gerente geral da Dell para a América Latina, contou que no Brasil, a crise praticamente não teve efeito sobre as vendas. Além dos números manterem-se estáveis, a situação é favorável e isso estimula a empresa a oferecer diferentes linhas de produtos. “Antigamente, a maioria das pessoas comprava um computador montado pelo preço. Hoje, além do preço, é preciso oferecer uma série de vantagens para que o consumidor nos escolha”, contou ele.

O Brasil é o líder absoluto em vendas na América Latina, e a expectativa é de que essa participação aumente ainda mais nesse ano.

E o que isso interessa a você, consumidor? Esse otimismo se reflete em mais lançamentos. Conheceremos em primeira mão o que chegará no Brasil nos próximos meses, com novidades bacanas na área de mobilidade e PCs de alta performance para games.

Mais detalhes, inclusive o preço de alguns produtos, você amanhã confere aqui.

O repórter viajou a convite da Dell