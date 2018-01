Estamos no Google+ - Link - Estadão

Além de Twitter e Facebook, agora também é possível acompanhar o ‘Link’ pela rede social do Google

SÃO PAULO – O Google+ começou a aceitar empresas. E nós já fomos para lá. Será mais um canal para receber as principais notícias publicadas pelo Link, comentar os assuntos do dia, compartilhar conteúdos e enviar sugestões e críticas para o caderno.

Para começar, listamos todos os posts que já fizemos sobre o Google+ (afinal, uma das características da rede é justamente o fato dela ser autorreferente). Dá para ter uma ideia do que já aconteceu e do que pode vir pela frente.

O Google+ ainda é recente. Foi uma febre no primeiro mês de lançamento, mas depois esfriou. A chegada de empresas ali pode povoar a rede e eliminar o problema do stream (área em que as atualizações dos contatos são recebidas) sem atividade, um dos problemas apontados pelo gerente de produto, Brad Horowitz.

Diferenças. A funcionalidade de criação de páginas já está disponível para todos. A partir de agora, é possível seguir as postagens de marcas, promover discussões e até fazer um hangout (o chat em vídeo) com determinada empresa.

O relacionamento pode ser um simples clique no botão +1 na página da marca, o que, segundo o Google, é uma maneira de mostrar ‘apoio’ a uma empresa (assim como o curtir do Facebook). Mas para receber as atualizações enviadas pela companhia, o usuário precisa adicionar a página a seus círculos.

Uma diferença importante é que uma página não pode adicionar usuários aleatoriamente. O relacionamento com a marca, diz o Google, deve partir primeiro do usuário. Além disso, se você eliminar a marca de seus círculos, você é automaticamente eliminado dos círculos dela.

Uma marca também não pode mencionar ninguém que não esteja em seus círculos. Com isso, Google quer evitar o envio de spams.

