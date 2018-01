Estatísticas do seu Gmail - Link - Estadão

Uma extensão para Google Chrome mensura e estrutura em gráficos a quantidade de vezes que palavras, números e símbolos apareceram na sua caixa de entrada do Gmail. Com o Graph Your Inbox é possível saber, por exemplo, quantos e-mails você recebeu e enviou para o seu amigo, ou quantos avisos o Facebook lhe mandou.

O sistema permite fazer buscas diferentes ao mesmo tempo e compará-las lado a lado graças ao visual simples e agradável. Além disso, na mesma tela de buscas, pode-se ler os e-mails encontrados ou, se preferir, vê-los direto do seu Gmail, separados por data.

Algumas dicas de busca:

Digite “to:” e o endereço sobre o qual deseja saber quantos emails você enviou (exemplo: “to:link@estadao.com.br”).

Digite “from:” mais o endereço ou o nome de um site, para saber os que recebeu (ex.: “from: Facebook”).

Digite “label:” e o nome de um marcador (ex.: “label:Trabalho”)

Digite “Re:” para saber quantos e-mails respondidos teve e “Fwd:” para os encaminhados

Caso não o ache suficientemente útil, garanto que será pelo menos divertido. Para baixá-lo do site do seu criador clique aqui.