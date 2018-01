Estátua de Jobs é inaugurada na Hungria - Link - Estadão

A estátua de bronze do fundador da Apple, Steve Jobs, foi encomendada por empresa de software do país

BUDAPESTE – Uma empresa de software da Hungria anunciou o que chama de a primeira estátua de bronze do cofundador da Apple, Steve Jobs, nesta quarta-feira, 21, afirmando que ele é uma das maiores personalidades da modernidade. Jobs faleceu em 5 de outubro de câncer no pâncreas, aos 56 anos.

Estátua foi colocada em câmpus de fabricante de software da Hungria. FOTO: Laszlo Balogh/REUTERS

A obra de bronze, de autoria do escultor Erno Toth, está localizada no câmpus da fabricante de software de arquitetura Graphisoft.

“Ele foi uma das maiores (personalidades) da nossa era, e é isso que quisemos expressar com essa escultura”, disse à Reuters Gabor Bojar, da Graphisoft.

Bojar afirmou que Jobs deu dinheiro e computadores à Graphisoft, ajudando-a a passar de uma pequena empresa na década de 1980, na Hungria comunista, a uma líder global em software de arquitetura.

“De uma certa maneira, a Apple era uma religião”, disse Bojar na cerimônia de apresentação da estátua, comparando os especialistas da Apple, que ajudaram a formar os engenheiros da Graphisoft, a evangelistas.

Steve Jobs representou uma revolução tecnológica que só pode se comparar à descoberta da escrita, disse Bojar.

“Sentimos esse espírito todos os dias e agora ele está corporificada”, disse.

