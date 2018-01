Estoque de novo iPad já está esgotado - Link - Estadão

Clientes que se anteciparam e quiseram garantir o tablet pela pré-venda vão ter que esperar

WASHINGTON – Os clientes que já encomendaram a nova versão do iPad provavelmente terão que esperar mais do que os que vão comprá-la nas lojas, já que o estoque do aparelho esgotou, informou nesta segunda-feira, 12, a imprensa americana.

Na semana passada, foi apresentada a nova versão do dispositivo, que estará disponível nas lojas da Apple a partir de 16 de março. Cada pessoa poderá encomendar apenas dois iPads.

Segundo o jornal The Wall Street Journal e outros meios de comunicação americanos, o estoque de tablets disponíveis foi superado pela demanda. Os clientes que o encomendaram antecipadamente talvez tenham que esperar de duas a três semanas para recebê-lo.

“A resposta dos consumidores ao novo iPad foi sem precedentes”, disse uma porta-voz da Apple mencionada pela publicação.

A Apple atualizou o aparelho com uma resolução de tela de alta definição como a dos iPhone 4 e 4S, aperfeiçoou o processador e tornou o aparelho compatível com redes 4G.

As versões anteriores do iPad fizeram sucesso no mercado e no ano passado foram vendidos mais de 40 milhões de aparelhos. Alguns analistas calculam que neste ano esse número poderá chegar a 60 milhões.

O novo iPad será lançado com preços que oscilam entre US$ 499 para o modelo mais básico e US$ 829 para a versão mais completa, e coexistirá com o iPad 2, que passa a ter um desconto de US$ 100.

Essa manobra comercial permitirá que a Apple atraia consumidores para os quais o fator preço é determinante e que queiram comprar tablets de baixa concorrência.

