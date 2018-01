Estraga prazeres - Link - Estadão

(Foto: Reprodução)

Ao final de cada encenação da peça A Ratoeira, de Agatha Christie, o assassino revelado ao público pede à plateia que guarde o segredo trancado em seus corações. Mesmo depois de 58 anos de encenação ininterrupta em Londres, a reviravolta da trama foi preservada como segredo por grande parte das 10 milhões de pessoas que assistiram ao espetáculo. Há uma notável exceção: a Wikipedia. Lá, o artigo sobre a peça resume os dois atos e, em uma frase, entrega o assassino.

Isso chocou o neto de Christie, Matthew Prichard, que se disse consternado com a descoberta de que a Wikipedia não guarda segredo. “O artigo estraga o prazer daqueles que vão buscar diversão no teatro”, disse ele ao jornal britânico Independent

Hoje é difícil preservar surpresas – reviravoltas nas tramas de seriados de TV são divulgadas por pessoas que presenciaram a gravação e sites contam o fim e filmes ou peças, novos ou velhos. Afinal, os clássicos são inéditos para quem nunca os viu e não sabe, por exemplo, que Darth Vader é o pai de Luke Skywalker (ops, foi mal).

“Minha avó sempre ficava chateada quando a história de seus livros ou peças eram reveladas em críticas”, diz Prichard, que ganhou os direitos sobre a peça como um presente em 1952, no seu aniversário de 9 anos.

Mas A Ratoeira teve seu segredo guardado por ao menos 60. O documentário Catfish viu seu surpreendente fim ser relevado pela Wikipedia antes mesmo de entrar em cartaz – o resumo da hsitória, fim incluído, foi escrito a partir de uma exibição do filme no festival de Sundance.

“É difícil defender motivos intelectuais ou acadêmicos para contar segredos de um filme a que a vasta maioria do público ainda não teve acesso”, diz Andrew Jarecki, produtor de Catfish e diretor do documentário A Captura dos Friedmans, também cheio de reviravoltas. Para Jarecki, a Wikipedia deveria ao menos alertar os leitores que eles estão prestes “a entrar em uma seção que pode estragar a experiência do filme”.

Exaustivo

É pouco provável que isso venha acontecer. A Wikipedia se vê como uma extensa obra de referência e portanto não censura fatos nem alerta leitores sobre spoilers. “A maior parte dos colaboradores da Wikipedia apoia a noção de que enciclopédias são exaustivas no que diz respeito aos fatos e que pessoas procurando por um artigo a respeito de uma história deveriam estar preparadas para encontrar um resumo da trama”, diz Jay Walsh, porta-voz da fundação que mantém o projeto da enciclopédia.

Jarecki diz saber de usuários da Wikipedia que “tentaram editar a descrição, eram membros do site, mas não conseguiram”.

“Há uma diferença sutil entre revelar um segredo e escrever sobre algo que aconteceu”, diz Carlton Cuse, produtor-executivo de Lost, série que tem artigos para cada um de seus episódios na Wikipedia. Ele diz não ter tido problemas com a revelação do roteiro do último episódio da série muito antes de ele ir ao ar. “Uma vez transmitida, a história está lá para o consumo público”, diz , adicionando que os telespectadores não deveriam visitar a Wikipedia se querem preservar “o prazer da surpresa”.

Mágica

Rupert Holmes, músico e escritor, não é tão misercordioso com a inclinação da Wikipedia de expor mistérios, como aconteceu com seu musical de mistério Curtains. “A regra da ‘divulgação total’ não se aplica a obras de ficção”, escreveu Holmes em um e-mail. “Se você entrega o segredo de um truque de mágica, você não está protegendo os ingênuos consumidores de gastar seu dinheiro com um artista fajuto. Você está estragando. Nós queremos ser enganados pela mágica, surpreendidos, aturdidos. Um ilusionista não está tentando vender gato por lebre ou curas milagrosas. Ele está vendendo a emoção infantil de acreditar, por um momento, que pode haver mágica no mundo.”

Alerta

Mas tentar limitar o efeito dos spoilers pode ser uma tarefa ingrata. O Internet Movie Database (IMDB), surgido há 20 anos, colaborativo, como a Wikipedia, e hoje parte do grupo Amazon.com, é comprometido em proteger seu público de spoilers.

O IMDB encoraja o uso de alertas de spoiler em resumos de filmes, diz Keith Simanton, editor-geral do site, que tem um botão que protege passagens reveladoras de serem vistas a não ser que a pessoa mova o cursor sobre o texto. Mas mesmo listas de créditos podem dar pistas sobre reviravoltas da trama. “Nós recebemos muito retorno de nossos usuários, e essa é uma das razões pelas quais somos tão cautelosos”, diz Simanton, que incluiu, pessoalmente, a proteção contra spoilers no resumo da trama do filme Os Suspeitos.

O crítico David Thomson aprendeu que não se deve entregar o fim dos filmes depois de ouvir muito de “leitores que ligam ou escrevem para dizer que isso é molecagem”. Thomson, que nasceu no Reino Unido e vive em San Francisco, afirma que ele não se preocupa tanto com o segredo de A Ratoeira. “Eu fui criado para acreditar que todos os habitantes do Reino Unido já viram A Ratoeira”, diz. “Eu mesmo vi quando era pequeno e não me lembro do final”./Noam Cohen

