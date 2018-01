Estranhíssimo; Katamari Forever é tributo ao estilo japonês de fazer jogo - Link - Estadão

Katamari Forever é um quebra-cabeças fundamentado no nonsense absoluto. Os objetivos das fases são variados e algumas vezes até insanos. Não basta apenas deixar a katamari enorme, algumas vezes o jogador precisa deixá-la com um determinado tamanho. Em outros momentos, apenas um certo tipo de objeto vale para formar a katamari. Por exemplo, em uma fase, um lutador de sumô precisa ser conduzido à comida espalhada pelo cenário, para finalmente desafiar um campeão em uma luta de sumô.

Katamari Forever, além de um excelente jogo para a biblioteca do PS3, também redime uma das maiores falhas do console da Sony. Apenas os primeiros modelos eram compatíveis com o PlayStation 2, mas os mais novos não rodam os jogos antigos. Isso significava que, para jogar Katamari, era preciso continuar com o antigo PS2 ligado à TV. Com Katamari Forever, o PS2 finalmente pode ser aposentado.