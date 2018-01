Estreia de sucesso - Link - Estadão

A Apple vendeu perto de 1 milhão de unidades da nova geração do seu tablet durante o fim de semana de estreia do produto segundo estimativas de analistas.

Em comparação, o primeiro modelo do iPad, que começou a ser vendido nos Estados Unidos em abril de 2010, só cruzou a marca de 1 milhão de unidades 28 dias depois do lançamento.

As ações da Apple subiam 0,6% e eram negociadas a US$ 354,20 na bolsa Nasdaq durante esta manhã de segunda-feira, 14. O índice Nasdaq caía 0,7%.

Consumidores testa a câmera frontal do iPad 2 em uma loja da Apple em Los Angeles na sexta-feira, 11, dia em que o modelo começou a ser vendido. FOTO: Damian Dovarganes/AP

O iPad 2 começou a ser vendido nos Estados Unidos na tarde de sexta-feira, 11, nas lojas da Apple e das operadoras AT&T e Verizon Wireless, assim como em lojas Target, Wal-Mart e Best Buy, e foi recebido por consumidores ansiosos por comprar um aparelho. O analista Brian White, da Ticonderoga Securities, disse que já era difícil encontrar um iPad 2 durante o fim de semana.

“Nossas equipes de campo indicaram que o iPad 2 estava esgotado em todas as lojas da Apple e de revendedores que entraram em contato”, escreveu White em uma nota sobre a pesquisa de mercado. “Na verdade, todas as lojas haviam vendido todo o estoque de iPad 2 até o sábado e não havia mais entregas programadas no domingo.”

O analista Scott Sutherland, da Wedbush Securities, disse: “Não seria uma surpresa se a Apple alcançar 1 milhão de unidades vendidas neste fim de semana de estreia do iPad 2″.

A Best Buy disse na sexta-feira que algumas de suas lojas ficaram sem estoque do iPad 2 e seus acessórios em apenas 10 minutos.

O novo modelo é 33% mais fino e tem um processador mais rápido, além de duas câmeras, uma frontal e outra traseira. O preço dele nos Estados Unidos permaneceu o mesmo da primeira geração, a partir de US$ 500.

O sucesso precoce do iPad 2 é um sinal de alerta sobre uma possível bolha dos tablets, em que a demanda pode ultrapassar muito a produção dos fabricantes em 36%, disse o analista Mark Moskowitz, do JP Morgan.

A Samsung e a Motorola já lançaram tablets, enquanto o fabricante do BlackBerry, a canadense RIM, e a HP devem lançar seus produtos nos próximos meses.

A Apple pode terminar 2011 com participação de 61% do mercado de tablets, a medida em que os rivais consigam atrair mais consumidores, disse Moskowitz em nota.

O iPad 2 será lançado em mais 26 países no dia 25.

Novos consumidores. De acordo com a Fortune, o instituto de pesquisa Piper Jaffray entrevistou 236 pessoas que faziam fila em lojas da Apple em Nova York e Minneapolis, e identificou que 70% deles não tinham o primeiro modelo do iPad e estavam comprando o primeiro tablet da Apple. Sessenta e cinco por cento deles tinham, porém, um iPhone. O instituto estimou que o iPad 2 tenha vendido entre 400 mil e 500 mil unidades durante o fim de semana.

A Apple não divulgou dados de vendas do iPad 2, mas a porta-voz da Apple Trudy Muller disse ao site de tecnologia The Loop que “a demanda pelo iPad 2 de nova geração tem sido surpreendente”.

O canal de vídeo no YouTube I am Phones notou (e Engadget relatou) que o iPad 2 pode ter algum defeito que faz vazar a iluminação na tela LCD. Uma luz excessiva pode ser notada no canto inferior da tela do iPad 2. Assita ao vídeo abaixo para ver:

