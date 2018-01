Estrela da Morte começa a ser financiada - Link - Estadão

Fãs de Guerra nas Estrelas pedem US$ 30 milhões para viabilizar a construção do satélite no Kickstarter

Os fãs de Guerra nas Estrelas estão levando a ideia de construir uma Estrela da Morte bem a sério. Depois de o governo americano ter negado a construção do satélite bélico, eles resolveram fazer isso com as próprias mãos – e com o próprio dinheiro.

Há um projeto no Kickstarter que pede doações para viabilizar a construção da Estrela da Morte – a meta inicial é de mais de US$ 30 milhões. E eles já conseguiram quase US$ 350 mil, vindos de 1,5 mil doadores preocupados com o futuro do planeta. E ainda há 50 dias para eles conseguirem juntar o dinheiro.

Para minimizar os custos, só serão utilizados hardware e software livres na construção do satélite.

No site onde há o projeto, há algumas perguntas dos usuários – por exemplo, se a Estrela da Morte poderá destruir planetas, se será abastecida por energia solar e se haverá portas USB e docks para iPod dentro do satélite.

O projeto começou no fim do ano passado, quando fãs da saga enviaram uma petição ao presidente dos EUA, Barack Obama, para que o governo americano analisasse a possibilidade de construir o satélite bélico artificial.

Com 34 mil assinaturas, o documento chegou a ser avaliado pelo governo (petições com mais de 25 mil signatários são analisadas), mas o pedido foi negado. Washington disse que o governo dos EUA está trabalhando para reduzir o déficit, e não o contrário.

Vale o lembrete: no Kickstarter, o valor das doações só é debitado se o total pedido for arrecadado. Por isso eles chutaram alto – a chance de conseguir o total pedido é pequena – e os doadores, até agora, não gastaram nenhum centavo.