Estudante britânico pode ser extraditado - Link - Estadão

LONDRES – A secretária-chefe do Home Office, departamento do governo do Reinou Unido responsável por questões relacionadas a imigração, crimes e combate ao terrorismo, apoiou a decisão de extraditar para os Estados Unidos um estudante britânico de 23 anos que mantém um site que ajuda usuários a assistirem filmes e programas de TV ilegalmente, informou o departamento na terça-feira, 13.

Richard O’Dwyer ainda pode recorrer da decisão. FOTO: Reprodução/Ars technica

Richard O’Dwyer é procurado pelas autoridades dos Estados Unidos por crimes de infração de direitos autorais, praticados por meio de seu site TV Shack, que não hospeda nenhum conteúdo ilegal, mas traz links para outros sites onde os filmes e séries de TV podem ser acessados.

Em uma audiência em Londres em janeiro, os advogados do estudante argumentaram que, ao publicar links para outros sites, ele não tinha feito nada além de curtir links em redes sociais. No entanto, um juiz rejeitou sua argumentação e Theresa May, secretária-chefe do Home Office, apoiou a decisão de extraditar o jovem de 23 anos.

Ele ainda pode apelar para a Alta Corte de Londres contra a decisão.

Ativistas argumentam que Richard O’Dwyer é o mais recente de uma série de casos que demonstram que as regras de extradição do Rino Unido para os Estados Unidos estão desajustadas, permitindo que suspeitos sejam extraditados sem acusações criminais das autoridades britânicas.

O caso mais conhecido é o do hacker Gary McKinnon, que foi preso em 2002 depois de ter alegadamente hackeado sistemas de segurança dos Estados Unidos, incluindo os da Nasa e do Pentágono, e está até hoje lutando contra a extradição.

“Hoje, ainda outro cidadão britânico está sendo vendido pelo governo”, disse Julia O’Dwyer, mãe de Richard à imprensa.

Antes da audiência em janeiro, o jovem disse à imprensa local que tinha começado o projeto para melhorar suas capacidades de programação e o ajudar a conseguir um emprego. O estudante disse que vendia espaço publicitário para pagar pelas taxas cobradas pelos servidores.

As autoridades norte-americanas, que têm reprimido mais severamente o compartilhamento ilegal para proteger as indústrias de filmes, televisão e música do país, disseram que ele ganhou US$ 230 mil com seu site.

“O juiz distrital considerou que as alegações eram comparáveis a uma infração feita sob as leis britânicas e que era apropriado que qualquer julgamento ocorresse nos Estados Unidos”, disse um porta-voz do Home Office.

