Estudante descobre como EUA podem economizar milhões trocando fontes - Link - Estadão

SÃO PAULO – Suvir Mirchandani, um estudante de 14 anos, que mora em Pittsburgh, descobriu um jeito de fazer os Estados Unidos economizarem US$ 370 milhões todos os anos: trocando a fonte usada em seus documentos impressos por uma mais fina.

Tudo começou quando Suvir fez uma pesquisa para sua escola, testando quatro fontes muito utilizadas – Century Gothic, Times New Roman, Comic Sans e Garamond – e sua eficiência em cobrir o papel, com a ajuda de um programa chamado APFill Ink Coverage.

O garoto descobriu que, se os professores e funcionários imprimissem tudo o que fizessem com a fonte Garamond, a escola poderia gastar US$ 21 mil a menos por ano. Afinal, cada mililitro de tinta gasto pela escola custa cerca de US$ 25 – mais do que um perfume francês, como o Chanel nº5.

Incentivado por seus professores, o garoto descobriu ainda que, se o governo americano trocasse a fonte de todos os seus documentos para Garamond, os gastos com tinta cairiam de US$ 460 milhões para US$ 136 milhões. Ainda não se sabe se o governo vai adotar a mudança, mas Gary Somerset, chefe do departamento de impressões dos EUA, disse à CNN que o estudo é “incrível”.