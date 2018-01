Estudante inglês não será extraditado aos EUA - Link - Estadão

Richard O’Dwyer, acusado de propagar conteúdo pirata, terá de pagar £20.000 em compensação aos detentores de copyright

SÃO PAULO – A longa batalha finalmente chegou ao fim: o estudante inglês Richard O’Dwyer, processado por criar um site com links para filmes e séries pirateados, está livre e não terá de ser extraditado para os Estados Unidos.

Richard O’Dwyer. FOTO: Suzanne Plunkett/REUTERS – 13/1/2012

Com apenas 24 anos, O’Dwyer viu-se no meio de uma briga feroz entre dois dos maiores produtos de exportação dos Estados Unidos: Hollywood e a internet.

Em 2008, ele criou o site TVShack.net, que permitia buscar links e arquivos em outros sites, incluindo aqueles que ofereciam filmes e programas de TV pirateados, de acordo com as autoridades. Como o domínio estava registrado nos Estados Unidos, ele seria regido pelas leis do país.

Em 2010, no entanto, o TVShack foi fechado pelo governo e, em 2011, O’Dwyer foi preso. O governo de Obama pedia a extradição de O’Dwyer da Grã-Bretanha para mover contra ele um processo criminal por infração da lei de direitos autorais. Sua pena poderia chegar a dez anos de prisão em solo norte-ameriocano.

Em março deste ano, a secretária do interior britânica, Theresa May, aprovou a ordem de extradição e, em julho, reiterou a decisão. No entanto, surpreendentemente, no mês passado foi anunciado um acordo para evitar a extradição do estudante – que viajou aos Estados Unidos voluntariamente para ser julgado e definir sua situação.

O acordo foi consolidado entre os advogados de O’Dwyer e as autoridades norte-americanas na semana passada, mas fechado nesta semana quandoo estudante se apresentou para uma audiência. As condições foram que ele não mais violasse direitos autorais no futuro e pagasse uma compensação aos detentores do copyright: £20.000 – que representa o lucro do TVShack entre dezembro de 2007 e novembro de 2010.

“Estamos em Nova York agora” disse ao site TorrentFreak Julia O’Dwyer, mãe do estudante que, nos últimos dois anos, batalhou arduamente para evitar a extradição do filho. “Estivemos no tribunal para assinar o acordo. Então, sem extradição!”, comemorou Julia.

Richard disse estar muito feliz pelo governo norte-americano ter retirado suas acusações contra ele, mas reafirmou sua inocência e criticou o governo inglês por tê-lo ajudado pouco: “Ainda acredito que não cometi nenhum crime’, disse ele. “É uma pena o governo da Grã-Bretanha não ter tentado resolver isso; tivemos de nos deslocar até aqui” (veja mais depoimentos no vídeo abaixo).

O caso chegou ao fim, mas deixou suas marcas: “A situação foi bem destrutiva para a nossa vida”, apontou a mãe. “Bagunça suas finanças, bagunça seus relacionamentos e causa stress.”

O’Dwyer agradeceu a todos os que o apoiaram durante os dois anos do processo e disse que deseja voltar logo à vida normal: “Estou ansioso para voltar à universidade e ver meus amigos, mas não antes de uma pequena celebração hoje à noite.”

Ele e sua mãe voltarão hoje à noite para o Reino Unido. Para saber mais sobre a história de O’Dwyer e seu site, clique aqui.