Estúdios testam serviço de filmes em cartaz - Link - Estadão

Para diminuir a pirataria, Disney e Sony experimentam modelo de oferta de filmes em streaming na Coreia do Sul

SÃO PAULO – Dois gigantes da indústria cinematográfica norte-americana iniciaram na Coreia do Sul, sem alardes, um experimento de um modelo para tentar enfraquecer a pirataria no setor: oferecer online filmes que ainda estejam em cartaz nos cinemas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

FOTO: Reprodução

Como divulgado pelo jornal Wall Street Journal, os dois estúdios foram as primeiras empresas norte-americanas a, por meio de uma parceria com uma empresa local de serviços on demand, oferecer aos consumidores a possibilidade de assistir ao filme nas telonas ou em casa, pela internet. Nesse modelo, já foram disponibilizados por streaming filmes como Django Livre, Detona Ralph e Valente.

Em maio, o longa Upstream Color, de Shane Carruth, foi lançado online na Amazon e no iTunes um mês após ter saído de cartaz. No entanto, tentativas similares de estúdios encontraram resistência no passado.

A versão de Tim Burton de Alice no país das maravilhas quase ficou de fora das exibições de uma rede de cinemas na Inglaterra, Irlanda e Itália em 2010 após a Disney tentar reduzir a janela de exibição exclusiva nas telonas de 17 para 12 semanas, a fim de adiantar o lançamento em DVD.

Segundo o site The Verge, a Disney também testou o serviço on demand em Portugal com o filme Tangled, seis semanas após seu lançamento, mas não repetiu o experimento até agora.

Sony e Disney voltam seus olhos para a Coreia do Sul como um bom local para testar o modelo por ser o oitavo maior mercado cinematográfico do mundo. Já se decidirem testar a estratégia fora da Ásia, deverão enfrentar forte oposição da indústria, sobretudo em países como Estados Unidos e Reino Unido. Homem de Ferro 3, por exemplo, render US$ 175 milhões de bilheteria em seu primeiro final de semana em cartaz no Reino Unido.

De acordo com o jornal, a estratégia pode ser seguida por outras empresas: executivos de quatro outros estúdios de Hollywood estariam acompanhando os testes. Nos Estados Unidos, as distribuidoras mantém uma janela de 90 dias entre a estreia de um filme nos cinemas e seu lançamento em outras plataformas.