Estudo avalia impacto do Twitter na televisão - Link - Estadão

Levantamento da Nielsen comprova a relação entre repercussão na rede social e audiência televisiva

SÃO FRANCISCO – Um frenesi de conversas no Twitter sobre um programa geralmente significa que mais telespectadores estão em sintonia, enquanto programas de TV mais populares geram mais atividade no Twitter, mostrou um novo estudo da Nielsen.

A empresa de medição de mídia diz que pela primeira vez ficou comprovado com rigor estatístico o que muitos no setor de mídia suspeitavam nos últimos anos: a avaliação de um programa e a magnitude do barulho que ele provoca no Twitter estão relacionados.

Segundo o estudo, o volume de tweets causou “mudanças significativas na audiência em 29% dos episódios”. Na mão oposta, em 48% dos casos, maior audiência resultou em mais tweets relacionados.

Na divisão por gênero de programa, o Twitter mostrou mais efeito sobre programas de reality show, influenciando a audiência em 44% dos episódios. Depois vêm comédia (37%), esporte (28%) e drama (18%).

Os resultados serão anunciados nesta terça-feira, 6, pela Nielsen. A empresa afirma que os resultados sustentam a premissa de um novo sistema de classificação que em breve será lançado.

Nielsen e Twitter devem começar a publicar neste outono o novo “Nielsen Twitter TV Rating”, que mede o volume de conversa no Twitter sobre cada programa.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK