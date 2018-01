Etiquetas hierarquizadas - Link - Estadão

O Gmail ganhou duas novas funções nesta quinta, : hierarquização dos marcadores e visulização rápida de e-mails. Ambas estão disponíveis no Gmail Labs (é preciso estar logado ao Gmail para acessar este link) e já podem ser ativadas por todos os usuários do serviço.

Etiquetas aninhadas

O Gmail sempre se gabou se seu sistema de organização dos e-mails, que é feita usando-se marcadores ao invés de pastas. E, convenhamos, elas são mais práticas e versáteis mesmo, pois uma mensagem pode ser marcada por mais de uma etiqueta ao mesmo tempo, mas seria inconveniente tê-la em várias pastas.

Mas, como o próprio post no blog oficial do Gmail diz, uma coisa que fazia falta e que era muito pedida era a possibilidade de hierarquizar os marcadores – exatamente como se faz no sistemas de pastas.

Com a nova função “Nested Labels” (etiquetas aninhadas, em tradução literal), a hierarquização é possível e muito simples de fazer – não será necessário apagar etiquetas já existentes ou remarcar e-mails.

Para criar uma “subetiqueta” é só separar seu nome do nome do marcador hierarquicamente superir com uma barra (/). Por exemplo: você possui uma etiqueta para tudo que diz respeito ao seu trabalho e quer que, dentro dele, estejam as etiquetas “Relatórios” e “Reuniões”. Basta criar as seguintes etiquetas:

Trabalho

Trabalho/Relatórios

Trabalho/Reuniões

É possível gerar grandes e complexas estruturas de hierarquização usando barras para indicar os níveis de organização. Continuando no exemplo, pode-se criar as etiquetas “Trabalho/Relatórios/Projeto 1″ e “Trabalho/Relatórios/Projeto 2″ para se obter uma organização semelhante à da imagem abaixo.

Mesmo com os grupos de etiquetas condensados para ocupar menos espaço, dá para saber quando um submarcador possui uma mensagem não lida, pois o marcador principal ficará em negrito.

Visualização rápida de e-mails

Com a função “Message Sneak Peek” ativada, ao se clicar com o botão direito em qualquer e-mail, abre-se uma janelinha com uma prévia da mensagem. Simples assim. Isso permite que você escolha se vai ou não lidar com aquele e-mail naquele momento sem abrí-lo ou marcá-lo como lido.

Para os que usam atalhos no teclado para usar o Gmail (outra função disponível no Labs), a letra h será o comando para a visualização rápida.

Para salvar qualquer funcionalidade disponível no Gmail Labs, é só ir na aba Labs do serviço de e-mail, habilitar as funções desejadas e salvas as alterações feitas.