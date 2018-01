Etiquetas inteligentes - Link - Estadão

Continuando o projeto de ajudar seus usuários a organizar a vastidão de e-mails que recebem por dia, o Gmail lançou nesta quarta-feira, 9, a função de Marcadores Inteligentes. A novidade, disponível como um projeto do Google Labs, chega para complementar o sistema de organização automática começado no ano passado com o lançamento da Caixa Prioritária, que armazena apenas as mensagens entendidos pelo sistema como sendo os mais importantes.

Uma vez ativada, a nova função cria marcadores para “e-mails de massa”, notificações e mensagens de fóruns, filtra as mensagens e as classifica conforme essas categorias. Por padrão, os e-mails marcados são mantidos como não lidos e arquivados, mas essas funções são personalizáveis.

Em “e-mails de massa” entram newsletters, ofertas diárias de sites de compra coletiva e outros e-mails enviados para vários destinatários ao mesmo tempo. Notificações são as mensagens enviadas diretamente para você, como lembretes de redes sociais e recibos. No marcador fórum ficam os e-mails vindos de grupos de e-mail, por exemplo.

Os marcadores inteligentes também funcionam com as etiquetas e os filtros já existentes e podem ser editados como qualquer outro marcador. As mensagens já contempladas por filtros criados pelo usuários podem ser ajustados para não serem marcados com as etiquetas inteligentes.

A novidade não será implantada para todos com padrão, deve ser ativada manualmente pela página de Labs dentro das Configurações do Gmail.

Fora do ar. Menos de uma semana depois de uma falha que atingiu pelo menos 38 mil dos 190 milhões de usuários do Gmail, o serviço do Google volta a ter problemas. Pelo Apps Status Dashboard, a empresa afirma que menos de 0,2% de sua base de usuários não está conseguindo acessar o Gmail nesta quarta. Pelo Twitter, diversas pessoas reclamam que o serviço está fora do ar. Nem o motivo da oscilação, nem o tempo previsto para a normalização foram divulgados, mas especula-se que o problema esteja relacionado à atualização dos novos marcadores.