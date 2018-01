Eu não tenho pulseirinha.... - Link - Estadão

O candidato a meme brasileiro do ano foi gerado espontaneamente em uma confusão com fãs da banda Restart na última semana. Eles apareceram em uma tarde de autógrafos em número muito maior do que o esperado e a livraria responsável pelo evento e a banda, assustados, resolveram cancelar tudo. A brincadeira acabou em tumulto, muita gente reclamou e, em uma das matérias jornalísticas feitas no local, uma menina muito nervosa soltou uma pérola:

#Putafaltadesacanagem ficou por quatro dias entre os assuntos mais falados no Twitter. Outro trecho do vídeo, aquele em que o garotinho diz “Restart não presta mais”, também virou meme: