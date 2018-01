Eu sou um PC" sai da Microsoft" - Link - Estadão

Sean Siler, o engenheiro da Microsoft ficou conhecido por protagonizar a popular série de anúncios “I’m a PC” (Eu sou um PC) deixou a empresa ontem, de acordo com o Techcrunch.com.

Siler virou celebridade em 2008, quando entrou no ar a campanha que explora o esterótipo do usuário de PC em uma resposta da Microsoft à série “Get a Mac” (compre um Mac), da Apple.

Os anúncios da Apple tiravam sarro das diferenças entre as pessoas que usam Macs (jovens e descoladas) e as que usam PCs, demodés.

A Microsoft escalou Siler, que é a cara do usuário de PC retratado na propaganda da Apple, para servir de ponto de partida para, em seguida, celebrar a diversidade de usuários de PC, com jovens, anônimos e famosos.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/556Wip2USRI" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Siler saiu da empresa por motivos pessoais, segundo afirmou em e-mail. “Odeio ter de deixar a Microsoft depois de trabalhar tão duro para chegar até aqui, mas a minha situação familiar me obriga a me mudar para a Costa Leste. Meu posto atual não me permite isso e não fui capaz de encontrar outro cargo (dentro da empresa).”

“Tenho muitas lembranças da minha passagem pela Microsoft, mas a campanha ‘I’m a PC’ é a mais importante. Sinto-me realmente orgulhoso de ter sido a parte visível da luta da companhia contra a Apple”, declarou o engenheiro.

/ EFE