EUA discutem registro de navegação - Link - Estadão

A questão da guarda de dados de navegação dos usuários já foi discutida com exaustão no Brasil (e ainda não foi resolvida). Agora o assunto está na boca dos políticos republicanos nos EUA — segundo o site CNET, é a principal proposta deles na área de tecnologia. Os deputados querem que os provedores de acesso guardem dados dos usuários por um período de dois anos. O argumento é semelhante ao adotado por aqui: armazenar os dados das pessoas ajudaria no combate à pedofilia.

—-

Assim, todos os usuários de internet teriam seus dados de navegação armazenados por dois anos — mesmo que não fizessem nada de errado — para poderem ser analisados pela polícia. “Se as empresas fossem obrigadas a guardar todos os registros sobre seus usuários, teríamos uma base histórica para analisar casos e investigações, algo extremamente útil”, disse Robert Mueller, diretor do FBI, ao site.

Se a legislação mudar, é preciso definir que tipo de dados serão armazenados: se serão apenas os endereços IPs dos usuários, ou dados mais sensíveis como os e-mails e mensagens instantâneas trocadas.

O assunto foi discutido em uma reunião. Hoje, nos EUA, os provedores de acesso costumam descartar os dados se não houver nenhum motivo. A Lei de Registros, de 1996, diz que os provedores devem guardar os dados por 90 dias “após a requisição de uma entidade governamental”.