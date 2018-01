EUA fecham 9 sites piratas - Link - Estadão

Autoridades dos EUA fecharam nesta quarta-feira, 30, nove sites acusados de pirataria de filmes que oferecem títulos como ToyStory 3 gratuitamente.

Kevin Suh, vice-presidente de proteção de conteúdo da Motion Picture Association of America (MPAA) — uma associação de Hollywood –, considerou a ação como o “maior retirada de sites de filmes e programas de TV piratas em uma única operação federal”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A operação envolveu a agência de imigração e alfândega dos Estados Unidos e outros órgãos. O fechamento dos sites ocorre uma semana depois de a Casa Branca revelar um plano contra o roubo de propriedade intelectual.

Um tribunal federal de Manhattan emitiu mandados para fechar sete sites: TVshack.net, Movies-Links.tv, FilesPump.com, Now-Movies.com, PlanetMoviez.com, ThePirateCity.org e ZML.com.

Os endereços NinjaVideo.net e NinjaThis.net também foram fechados em outra operação, mas autoridades negaram dizer a localização da ação porque a investigação ainda não terminou.

“Se o seu modelo de negócios é piratear filmes, sua história não terá um final feliz”, afirmou Preet Bharara, promotor do distrito de Nova York, em comunicado.

Bharara disse que violações de direito autoral na internet custam aos Estados Unidos bilhões de dólares. Suh afirmou que operações no passado apenas focavam na venda de conteúdo pirata, como DVDs copiados ilegalmente.

Essa última operação marca uma mudança no alvo das operações: sites que oferecem conteúdo pirata gratuitamente e lucram com os anúncios ou doações.

“A mudança de foco (do governo) à esse tipo de site é extremamente positiva”, disse Suh, representante da indústria do cinema e TV. O TVShack.net, por exemplo, exibia uma imagem do filme Toy Story 3, da Disney/Pixar, que estreiou há duas semanas nos cinemas, com as palavras “Assita agora”.

Outros sites que foram alvo da operação tinham links para filmes como Encontro Explosivo, Jonah Hex e Príncipe da Pérsia – As Areias do Tempo, que estão nos cinemas.

Segundo o promotor, o site Movies-Links.tv tinha aproximadamente 3,3 milhões de visitantes por mês.

A agência de imigração e alfândega disse em comunicado que, como parte da operação, as autoridades apreenderam os bens dos sites em 15 bancos, no serviço Paypal e contas de investimentos e publicidade, mas não deu detalhes sobre os valores.

A agência também disse que foram realizados quatro mandados de busca na casa dos acusados.

Pat Reilley, porta-voz da agência, disse que autoridades vão substituir o conteúdo dos sites com um aviso de que eles foram fechados. Segundo ele, são esperadas mais operações contra os donos de sites. As autoridades não revelaram os nomes dos acusados.

(REUTERS)