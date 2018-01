EUA fecham site de TV online - Link - Estadão

Aviso das agências norte-americanas indicam fechamento do site de TV online ‘rojadirecta.org’. FOTO: REPRODUÇÃO

O governo dos Estados Unidos confiscou o domínio “rojadirecta.org”, um dos mais populares sites para assistir à partidas de futebol pela internet, por violar as leis de distribuição de material protegido por direitos de propriedade intelectual.

Um comunicado do Departamento de Justiça e do Centro de Coordenação Nacional de Direitos de Propriedade Intelectual publicado no endereço na manhã desta terça-feira, 1º, (imagem ao lado) indica que a página foi fechada por “reproduzir ou distribuir material protegido por copyright sem a autorização dos detendores dos direitos autorais”.

O aviso afirma ainda que “o domínio foi confiscado pela Agência de Imigração e Alfândega em cumprimento de uma ordem judicial obtida pela Procuradoria Federal do Distrito Sul de Nova York”.

A notificação faz referência a partes da lei que torna ilegal a reprodução e a distribuição de conteúdo sem autorização, como filmes, música, softwares ou jogos de computador, que tenham direitos autorais.

O comunicado também adverte que “aqueles que cometem o crime pela primeira vez e forem condenados por violação das leis de propriedade intelectual estão sujeitos a até cinco anos de prisão federal, pagamentos de restituição e multa”.

/ EFE