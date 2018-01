EUA investigam mais usuários do Google - Link - Estadão

No primeiro semestre de 2011, foram 29% de pedidos a mais que no período anterior

Nos últimos seis meses, o governo americano aumentou em 29% seus pedidos de informações sobre usuários do Google para uso em investigações criminais. As informações constam do mais recente relatório de transparência da empresa.

Foram 5,590 pedidos no primeiro semestre de 2011, comparado com 4.601 no segundo semestre de 2010. A empresa declarou que atendeu 93% dos pedidos. O número de usuários afetados por essas requisições também foi divulgado pelo Google: 11.057.

—-

Estes incluem ordens judiciais e intimações, mas não pedidos do FBI relacionados a drogas e terrorismo. Também não incluem pedidos de Washington para “grampeamento” de dados para investigações de espionagem e ameaças à segurança nacional.

Outro dado divulgado pela empresa foram as demandas para a remoção de dados dos seus serviços, incluindo o YouTube. Um total de 92 pedidos de remoção foram recebidos, cobrindo 757 itens de informação. O Google afirmou que atendeu 63% das requisições.

Um dos pedidos era pela remoção de um vídeo mostrando brutalidade policial. Outros vídeos que supostamente seriam difamatórios à polícia também receberam pedidos de remoção. Em todos desses casos, o Google rejeitou a remoção e manteve os vídeos no ar.

O boletim de transparência do Google informa também que o Brasil é o país que registrou o maior número de pedidos de remoção de conteúdo durante o período.