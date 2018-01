EUA liberam carro sem motorista do Google - Link - Estadão

Em Nevada, o carro autônomo, equipado com câmeras e sensores, já pode circular pelas estradas do Estado

LOS ANGELES – O Google foi autorizado pelo Departamento de Veículos Motorizados de Nevada a circular seu carro autônomo, que independe de motorista, pelas ruas do Estado americano.

A decisão foi tomada depois que autoridades andaram com o carro pelas cercanias da cidade de Carson e pela famosa Las Vegas Strip, disse o Departamento em um comunicado.

O legislativo de Nevada havia autorizado a circulação desse tipo de veículo no Estado desde o ano passado. A lei entrou em vigor no início de março, mas só recentemente ganhou autorização do órgão gestor do trânsito.

O veículo é equipado com câmeras, sensores laser e uma base de dados com informações coletadas manualmente a fim de ajudar na livre “navegação” do carro autônomo.

O Departamento deu licença para um Toyota Prius, modificado pelo Google com sua tecnologia “driver-less”, desenvolvida pelo professor de Stanford e vice-presidente do Google, Sebastian Thrun.

De acordo com o Google, o carro já cruzou a ponte Golden Gate e se dirigiu ao longo de toda a Pacific Coast Highway.

Futuro. Veículos autônomos são o “carro do futuro”, disse o diretor do Departamento de Veículos Motorizados de Nevada, Bruce Breslow. Ele diz ainda outras empresas buscaram obter o mesmo tipo de licença, processo que ocorre não só em Nevada, mas em outros Estados americanos, incluindo a California, terra do Google.

“A maioria dos acidentes são causados por erro humano. Usando computadores, sensores e outros sistemas, o veículo autônomo é capaz de analisar o trânsito mais rapidamente e operar o veículo de maneira mais segura”, disse o senador californiano, Alex Padilla, em março.

Os carros circularão com um placa específica, com fundo vermelho, letras em branco e um símbolo de infinito em amarelo. Quando a licença se estender para o grande público, a informação é de que a placa passe a ser verde.

