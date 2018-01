EUA monitoram a internet; diz ONG - Link - Estadão

Quanta informação pessoal está disponível na internet? Você pode até não saber exatamente, mas o governo pode. A organização Electronic Frontier Foundation recebeu alguns documentos da CIA e do FBI que mostraram o poder do governo norte-americano em monitorar não só as redes sociais, mas “cada esquina da internet”. Os documentos foram divulgados após um pedido da própria EFF.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Como exemplo da capacidade do governo americano em coletar informações, estão vários PDFs do Open Source Center, criado em 2005 pela CIA, que tem coletado informações em blogs, salas de bate-papo de redes sociais e outros locais publicamente acessíveis da internet. O site define o projeto como “o primeiro provedor de inteligência open source do governo americano”.

Documento sobre o Dark Web Project

Em outro exemplo, um e-mail revela o interesse do FBI no Dark Web Project da Universidade do Arizona, um projeto que colhe e analisa sistematicamente “todo o conteúdo relacionado a terrorismo da web”. O documento descreve o projeto: empregar espiões para vasculhar fóruns na internet e sites escondidos nas “esquinas da internet”. Além disso, segundo a EFF, o projeto está criando uma ferramenta chamada Writeprint, que visa identificar os criadores anônimos de conteúdo online.

Isso deixa a EFF preocupada. “É claro que os investigadores do governo estão coletando várias informações pela internet em geral fora do âmbito legal. Isso é um bom lembrete de que, enquanto as redes sociais e outros sites têm termos de privacidade, a internet não tem”.